РИАМО - 1 фев. В подмосковном Павловском Посаде проводится проверка по факту травмирования пожилой женщины в результате падения наледи с крыши дома, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В результате схода наледи и снега с крыши одного из домов по проспекту Каляева была травмирована 84-летняя женщина. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы», – отмечается в сообщении.

Инцидент произошел, когда женщина вышла на балкон своей квартиры. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью женщины.

В управляющей компании, осуществляющей обслуживание дома, проводится выемка документов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.