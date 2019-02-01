РИАМО - 1 фев. Несмотря на то, что количество автомобилей в столице выросло до 4,7 миллиона единиц, объем вредных выбросов в городе снижается, пишет в пятницу «Парламентская газета».

«Мы говорим о том, что сегодня в Москве принимается целый ряд мер, которые снижают выбросы и загрязнения; у нас за последние годы парк автомобилей увеличился до 4,7 миллиона, но одновременно снизились и выбросы», – сказала председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова.

Она отметила динамику снижения выбросов за прошлый год: по окиси углерода – в два раза, по окиси азота – в 2,3 раза, по диоксиду серы – в 1,7 раза, а по взвешенным частицам – в 1,6 раза.

Также власти Москвы поддержали инициативу по ограничению транспорта низких экологических классов, разработанную в совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

В сентябре 2018 года на дороги Москвы вышел российский электробус – крупнейший проект в области развития экологичного городского транспорта не только в России, но и среди европейских мегаполисов, основными преимуществами которого являются полное отсутствие выбросов в атмосферу и движение без шума.