РИАМО - 1 фев. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку в районе Кузьминки на юго-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью у москвичей. Но, к сожалению, при нашем климате невозможно организовать круглого­дичную ярмарочную торговлю на улицах. Продукция элементарно портится от морозов, да и продавцам с покупателями это некомфортно. Поэтому мы начинаем развивать новый формат: специальные павильоны для проведения ярмарок, которые будут работать круглый год. И не три дня, а шесть дней в неделю», - сказал Собянин.

Он пояснил, что ярмарки нового формата по сути будут мини-рынками, но в отличие от стационарных рынков, ярмарочные павильоны собираются из быстровозводимых конструкций. При необходимости их можно будет быстро разобрать и освободить площадки под другие городские нужды.

«Первая круглогодичная ярмарка была открыта полтора года назад на Семеновской площади. Сегодня мы открываем аналогичную площадку на улице Юных Ленинцев в Кузьминках», – добавил Собянин.

Новая круглогодичная ярмарка расположена по адресу: улица Юных Ленинцев, владение 52. Ранее здесь работала ярмарка выходного дня. Для размещения круглогодичной ярмарки были построены два нестационарных павильона общей площадью 1040 квадратных метров: павильон на 30 торговых мест для торговли фруктами и овощами, рыбной продукцией, кондитерскими изделиями, бакалеей и сухофруктами, а также павильон для торговли мясомолочной продукцией и соленьями.

Ярмарочные павильоны выполнены во французском стиле и украшены уличными часами. В павильонах имеются вентиляция, отопление, система кондиционирования воздуха и холодильное оборудование, что позволяет проводить ярмарки в любое время года. В феврале на ярмарке можно приобрести продукцию из 17 регионов России и Казахстана.

На ярмарке в Кузьминках создан фудкорт, ставший традиционным элементом современных московских рынков. У главного входа посетителей ждет кафе «Баранди», где подают блюда из дагестанских продуктов.

Ярмарка на улице Юных Ленинцев будет работать круглый год с 09:00 до 20:00 шесть дней в неделю с перерывом на санитарное обслуживание по понедельникам.