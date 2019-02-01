РИАМО - 1 фев. В столице закончили работы по реставрации жилого дома министерства обороны СССР, который является объектом культурного наследия регионального значения, по историческим чертежам и фотографиям восстановили входную группу дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершена реставрация жилого дома Министерства обороны СССР, который является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты привели в порядок первый этаж семиэтажного исторического здания и его подвал, где теперь находится медицинский стоматологический центр министерства обороны России», – говорится в сообщении.

По словам руководителя городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова, жилой дом министерства обороны – важный памятник, формирующий исторический облик Садового кольца. По слухам, после возведения здания Иосиф Сталин лично распределял здесь квартиры. Общественные помещения первого этажа памятника неоднократно меняли свою функцию.

«Сначала был гастроном, потом стоматология, а начиная с 2000-х годов – склад. Конечно, складская функция нанесла некоторый ущерб декоративному оформлению первого этажа, а подвал в этот период вообще не использовался. Теперь благодаря проведенной реставрации помещениям вернули исторический вид и функцию – здесь вновь расположилась поликлиника», – уточнил Емельянов.

Он добавил, что в ходе реставрации в порядок привели мраморные лестницы, уникальную лепнину на потолках (рыбы, крабы и морские коньки), сохранившуюся со времен, когда здесь был магазин. Он работал в доме с середины прошлого века до 1980-х.

Кроме того, по историческим чертежам и фотографиям 1947 года была воссоздана входная группа дома, включающая дубовые филенчатые двери и фигурные металлические решетки. Она утратила много элементов: не было решеток, стекол, ручек. Окнам первого этажа на главном фасаде возвращен исторический вид.

Отдельным этапом работ стало приспособление помещений под современное использование – стоматологию. Для этого специалисты проложили новые инженерные коммуникации в подвальных помещениях, обустроили вентиляционные шахты и подготовили подвал для размещения медицинского оборудования. Все работы проводились под контролем департамента культурного наследия Москвы и по согласованному с ведомством проекту. Реставрация длилась почти год.

Жилой дом министерства обороны СССР с подвалом построили в середине прошлого века. Изначально он предназначался для высшего командного состава Советской армии. Авторами проекта стали архитекторы Лев Руднев, Владимир Мунц и Виктор Асс. Этот дом и сегодня жилой. После реставрации первого этажа и подвала здесь вновь заработала стоматологическая клиника Министерства обороны России, занимавшая эти помещения в 1980-е годы.