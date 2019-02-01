РИАМО – 1 фев. В 2019 году в столице планируют начать реконструкцию футбольного стадиона «Москвич» в районе Текстильщики, на текущий момент утверждена проектная документация, стадион станет универсальным спортивным объектом для тренировок и соревнований, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятий легкой атлетикой спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» начнется в этом году. По поручению мэра столицы Сергея Собянина уже разработана и утверждена проектная документация, ведутся конкурсные процедуры по определению генерального подрядчика. Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что стадион станет универсальным спортивным объектом, который можно использовать для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу.

«Объект расположен на юго-востоке Москвы в районе Текстильщики по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15», – уточняется в материале.

Площадь объекта до реконструкции – 1856,6 квадратных метра, после реконструкции составит 9048 квадратных метров.

«Футбольный стадион состоит из четырехэтажного здания футбольной трибуны с навесом, поля и площадки для занятий легкой атлетикой», – перечисляется в материале.

В ходе работ предстоит реконструировать футбольное поле, построить трибуны, стрелковую галерею и атлетическое ядро.

«На прилегающей территории оборудуют автостоянку, высадят деревья и кустарники. По итогам реконструкции появится современный универсальный стадион для тренировочного процесса, проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу», – поясняется в сообщении.

Как отметил Бочкарев, всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов.