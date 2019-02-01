РИАМО – 1 фев. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, им оказался безработный житель Курска, сообщает «Московский комсомолец».

Вечером 10 января вблизи кафе на проспекте Мира в Москве неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в мужчину и поместили его в багажник автомобиля, после чего скрылись. Оперативники позднее установили личность похищенного мужчины, им оказался криминальный авторитет из Украины Юрий Василенко, являющийся главным фигурантом в деле об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Подозреваемым (в похищении Василенко – ред.) оказался 35-летний безработный житель Курска. Задержание проводилось с участием правоохранительных органов и сотрудников ФСБ Курской области. Задержанному избрана мера пресечения – арест», – отмечается в сообщении.

По данным источника издания, о судьбе Василенко пока ничего не известно.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был расстрелян наемным убийцей в центре Киева 23 марта 2017 года. Расследование по резонансному делу ведут как украинские, так и российские правоохранительные органы.