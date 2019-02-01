РИАМО - 1 фев. В пятницу стартовал прием документов на приобретение жилья по программе социальной ипотеки для подмосковных учителей, в 2019 году сертификат смогут получить 90 педагогов, в 2018-м в программе начали участвовать воспитатели, а с 2019-го - учителя биологии и физики, а также молодые учителя, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Подмосковье открылся прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека». От специалистов сферы образования уже начали поступать заявки. Всего в этом году получить сертификат на приобретение жилья по программе смогут 90 специалистов», - сказала Забралова.

По ее словам, программа реализовывается в регионе с 2016 года, за три года в ней приняли участие 119 специалистов из 41 муниципального образования Московской области.

«Программа «Социальная ипотека» является уникальной системой льготного жилищного кредитования, которая рассчитана на привлечение и закрепление в регионе лучших специалистов. Эта мера поддержки действительно эффективна, и мы продолжаем расширять перечень специалистов, которые могут на нее претендовать» - добавила Забралова.

Она уточнила, что в прошлом году в программе начали участвовать воспитатели, а с этого года - учителя биологии и физики, а также молодые учителя.

Узнать подробную информацию о программе «Социальная ипотека» можно на сайте.