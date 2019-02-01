РИАМО – 1 фев. Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Константин Кушнарев провел комиссионную проверку по вопросу заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в жилом многоквартирном доме, расположенном на улице Юбилейная в городском округе Лобня, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В мероприятии так же приняли участие депутат совета депутатов городского округа Михаил Стельмах, руководитель участка №3 управляющей организации ООО «ПИК-Комфорт» Александр Цветков, жители квартиры многоквартирного дома по адресу: улице Юбилейная, дом №4 корпус 2.

«В ходе проверки было установлено, что собственником одной из квартир вышеуказанного дома не заключен договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. В ходе данной внеплановой проверки в месте соединения газопровода с газовой плитой была обнаружена утечка газа», – говорится в сообщении.

Самостоятельно собственник жилья не смог определить место утечки газа, опасную неполадку удалось оперативно устранить на месте посредством замены уплотняющих прокладок.

«Страшно себе представить, что могло бы произойти, если бы наша проверка не подоспела вовремя. Еще немного, и ЧП было бы не избежать», – сказал Кушнарев.

Он добавил, что, если бы у собственника квартиры был заключен договор со специализированной организацией, регулярные технические осмотры и обслуживание газового оборудования, его своевременный ремонт в случае возникновения неполадок, исключили бы риск возникновения чрезвычайных ситуаций и обезопасили всех жителей дома.

Собственнику квартиры было выдано предостережение о необходимости заключения договора на внутриквартирное газовое оборудование со специализированной организацией.

В случае неисполнения данного предостережения в отношении собственника будут приняты меры административного воздействия. В соответствии со статьей «Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования» собственнику грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в соответствии с решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области от 15 января текущего года в регионе, предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией неисправного внутриквартирного газового оборудования.