РИАМО - 1 фев. Кинопоказы к 70-летию со дня рождения Ирины Муравьевой пройдут в кинотеатрах сети «Москино», в программу бесплатных сеансов войдут четыре фильма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В кинотеатрах сети «Москино» пройдет ретроспектива фильмов с участием Ирины Муравьевой. Бесплатные кинопоказы приурочены к 70-летию со дня рождения актрисы, который она отмечает 8 февраля. В программу войдут четыре киноленты — «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», а также малоизвестная картина «Хочу быть министром»», – говорится в сообщении.

Фильмы покажут на больших экранах кинотеатров «Тула», «Молодежный», «Вымпел» и «Космос». Вход на все киносеансы бесплатный, без предварительной регистрации. Полное расписание показов доступно на сайте «Москино».

Первый показ состоится 8 февраля (начало в 13:00) в кинотеатре «Тула». Там покажут фильм «Хочу быть министром». Он был снят режиссером Екатериной Сташевской по повести Михаила Коршунова «Подростки». Картина рассказывает о студентах ПТУ и их наставнике Викторе Даниловиче. Ребята учатся на машинистов поездов, и у каждого из них свои проблемы, желания и мечты. Муравьева играет роль студентки Лизы Букановой.

Девятого февраля кинотеатр «Вымпел» приглашает посмотреть на большом экране комедийную мелодраму «Самая обаятельная и привлекательная» режиссера Геральда Бежанова. Героиня картины – одинокая женщина Надя Клюева (Ирина Муравьева), которая работает инженером. По совету подруги Сусанны (Татьяна Васильева) она пытается устроить свою личную жизнь.

«Двухсерийную киноленту «Москва слезам не верит» (1979) Владимира Меньшова можно будет посмотреть 11 февраля, в понедельник. Сеанс в кинотеатре «Космос» начнется в 15:00. Это история о приключениях трех подруг-провинциалок, приехавших покорять Москву в 1950-х годах», – добавляется в материале.

Антонина (Раиса Рязанова) выходит замуж и растит детей. Деловой Людмиле (Ирина Муравьева) столица представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. А Катерина (Вера Алентова) рожает дочь, делает блестящую карьеру и в 40 лет встречает настоящую любовь.

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Муравьева родилась в 1949 году в Москве. Окончила студию при Центральном детском театре (ныне Российский академический молодежный театр). Начала играть в кино в 1973-м. Одна из ее первых больших ролей – роль Сюзанны в детективной ленте «Чисто английское убийство» Самсона Самсонова. Актриса снялась более чем в 40 картинах.

С 1977 по 1991 год играла на сцене Театра имени Моссовета, с 1993 года – в Малом театре.