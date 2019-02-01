РИАМО - 1 фев. Платная доставка заказов введена в сервисе «Яндекс.Еда» в столице, теперь минимальная стоимость составляет 39 рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы сервиса.

«Сегодня на сервисе вводится платная доставка по Москве. Раньше, если сумма чека была больше 500 рублей, доставка была бесплатной, теперь минимальная стоимость доставки составит 39 рублей. Доставка на меньшую сумму по-прежнему останется 99 рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, во всем мире все аналогичные онлайн-сервисы по доставке еды уже используют платную доставку. И теперь «Яндекс.Еда» будет развивать ее в России.

«Это первый шаг на пути к гибкой стоимости. Гибкая стоимость доставки - это расчет цены доставки заказа, который учитывает несколько разных факторов. Она будет учитывать категорию ресторана, расстояние от ресторана до клиента, уровень спроса и число свободных курьеров. Каждый раз цена доставки рассчитывается индивидуально исходя из ситуации в конкретный момент заказа. Аналогично работает ценообразование поездок в «Яндекс.Такси», - заключил собеседник.