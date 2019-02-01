РИАМО – 1 фев. Управляющая компания из Талдома заплатила штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушения в содержании многоквартирного дома на улице Шишунова, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госжилинспекции Московской области.

В надзорное ведомство поступило обращение от жителей дома №9А по улице Шишунова в городе Талдом. Собственники сообщили, что управляющая организация МУП «Талдомское домоуправление +» нарушает правила содержания общедомового имущества. Сотрудники Госжилинспекции выехали на внеплановую проверку.

«В ходе проверки по данному адресу зафиксированы повреждения шиферного покрытия кровли многоквартирного дома, створки слуховых окон на чердаке отсутствуют. МУП «Талдомское домоуправление +» получило предписание от жилищных инспекторов о проведении мероприятия по предотвращению образования протечек и ремонта кровельного покрытия, а также устранению неисправности слуховых окон», – говорится в сообщении.

Проверка исполнения предписания показала, что управляющая организация исполнила предписание в полном объеме.

За то, что дом оказался не готов к осеннее-зимнему периоду, МУП «Талдомское домоуправление +» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«УК должна выполнять текущие ремонтные работы и предоставлять услуги надлежащего качества. К эксплуатационно-ремонтным работам относится, в частности, осмотр и проведение текущего ремонта. В случае, если управляющая организация нарушает свои обязательства перед собственниками, административное наказание неизбежно», – подчеркнул руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.