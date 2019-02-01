РИАМО – 1 фев. Сбербанк России в пятницу объявил о повышении ставки по вкладам в рублях на 0,15-0,6 процентного пункта, такого не происходило с октября 2018 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сбербанк повышает ставки по линейке вкладов в рублях», – говорится в сообщении.

Кроме того, для клиентов банка теперь доступен специальный промовклад «Лови выгоду».

«Ставка по нему составляет от 7,1% до 7,65% годовых. Открыть вклад с такими условиями можно до конца марта», – подчеркивается в сообщении.