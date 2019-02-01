РИАМО - 1 фев. Подросток выжил после падения на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Сегодня примерно в 12:25 на станции метро «Сходненская» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого несовершеннолетний уроженец Республики Кыргызстан оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на пассажира», – отметил Мышляев.

Он добавил, что подросток упал в спасательный желоб между рельсами, и это его спасло.

«Заметив данную ситуацию, сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой помощи, который по прибытии на место поставил предварительный диагноз – перелом бедра, черепно-мозговая травма, а также множественные ссадины и ушибы», – уточнил Мышляев.

Он отметил, что для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавший был направлен в ГКБ №67.

«В 12:26 было снято напряжение для извлечения потерпевшего. В 12:44 – его извлеки, подали напряжение и восстановили движение поездов», – подчеркнул Мышляев.

По его словам, полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Кроме того, они запросили видео с камер видеонаблюдения. Информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.