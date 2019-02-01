РИАМО - 1 фев. Порядка 500 миллионов рублей необходимо на реконструкцию участка канала имени Москвы на северо‑западе столицы, где недавно произошла авария, сообщил РИАМО в пятницу руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

10 января в Тушинском тоннеле на северо‑западе Москвы обвалился грунт, на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы. Для работ на дамбе из канала спустили 330 тысяч кубометров воды.

«Раз уж такая ситуация случилась, мы должны провести работы и восстановить канал до идеального состояния. Он же проработал 80 лет. На реконструкцию потребуется порядка 500 миллионов рублей. Но это не ущерб от аварии. Просто раз уж мы воду спустили, то будем проводить реконструкцию», - сказал Елянюшкин.

По его словам, Агентство речного транспорта одобрило идею реконструкции. В ближайшее время будет разработан проект.

Возможной причиной аварии в Тушинском тоннеле могли стать проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля.

Работы по восстановлению земляной дамбы над Тушинским тоннелем планируют закончить до 1 апреля.