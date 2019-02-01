РИАМО - 1 фев. После завершения выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее картина «Ай-Петри. Крым» будет направлена в Русский музей для проведения реставрационных работ, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

В пятницу картина «Ай-Петри. Крым», похищенная 27 января с выставки Архипа Куинджи в Третьяковке, вернулась в экспозицию. Эту картину и 180 других полотен Куинджи можно увидеть в Инженерном корпусе галереи до 17 февраля.

«Решение вернуть картину в экспозицию было принято вчера. Оно опиралось на результаты многоступенчатой экспертизы, которая проводилась сначала специалистами Третьяковской галереи, затем — сотрудниками Русского музея и на третьем этапе — сотрудниками Государственного института реставрации. Заключение всех экспертов было едино: картина, без сомнения, подлинна, и ей нанесены незначительные повреждения в виде нескольких поверхностных царапин по периметру полотна и одной небольшой надавленности. Соответственно, было принято решение вернуть картину в экспозицию при соблюдении мер повышенной безопасности», — сказала главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Она добавила, что сейчас картина «Ай-Петри. Крым» экспонируется под специальным музейным антибликовым стеклом и защищена необходимыми техническими средствами.

«Также мы приняли решение изменить место экспонирования и переместить полотно в большее пространство, учитывая повышение интереса посетителей к произведению», — отметила главный хранитель Третьяковской галереи.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.