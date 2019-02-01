РИАМО - 1 фев. Здание детского соматического отделения в подмосковном Чехове снесут к лету, этот вопрос губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил довести до конца председателю регионального комитета по архитектуре и градостроительству Владиславу Гордиенко.

«Я прошу вас навести порядок, проследить за тем, чтобы все было реализовано своевременно», - сказал Воробьев.

В свою очередь Гордиенко рассказал, что здание 1986 года постройки находится в центре Чехова. Реконструкция здания нецелесообразна.

«Здание находится в муниципальной собственности. Экспертизой определено, что порядка 50% износа. Оно аварийное и подлежит сносу. До 15 февраля должен быть объявлен конкурс на выбор подрядчика, до конца апреля - начала мая здание должно быть снесено», - отметил Гордиенко.

По его словам, на освобожденном месте планируют построить социальный объект.

«Учитывая, что это центр города, есть определенный запрос, мы на месте освобождаемых территорий возводим либо общественное пространство, либо социальный объект. Здесь (в Чехове - ред.) прорабатывается вопрос размещения социального объекта», - подчеркнул Гордиенко.

В Подмосковье в течение 2018 года ликвидировали более 160 объектов незавершенного строительства, 135 таких объектов достроили. Всего в регионе в прошлом году выявили более 1,6 тысячи недостроенных объектов.

Около 40% недостроя в Подмосковье приходится на нежилые объекты>>