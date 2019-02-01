РИАМО - 1 фев. В третьем квартале 2019 года должны пройти первые соревнования на обновленном стадионе «Машиностроитель» в микрорайоне Южный городского округа Красногорск, в настоящее время началась реконструкция объекта, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В рамках реконструкции предусмотрено разделение территории стадиона на несколько функциональных зон: спортивную зону с трибунами, зону административно-бытового корпуса, въездную зону с проездами и автостоянками, хозяйственную зону и прогулочную зону с площадками для отдыха», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Спортивная зона будет включать в себя спортивное ядро с футбольным полем, легкоатлетической круговой беговой дорожкой и двумя мультиспортивными игровыми площадками, а также площадку для воркаута. На территории предусмотрено электронное табло, а также прожекторное освещение.

Общая площадь административно-бытового корпуса переменной этажности, возведенного на территории, составит 800 квадратных метров. Пропускная способность стадиона – 512 человек в день, трибуны рассчитаны на 150 зрителей. На территории также будут обустроены автостоянка со специализированными местами для маломобильной категории граждан, велопарковка.

Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Красногорск.

Стадион «Машиностроитель» предназначен для проведения спортивно-тренировочной деятельности по футболу и легкой атлетике, а также проведения матчей по футболу, районных соревнований и физкультурных праздников.