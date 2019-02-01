РИАМО - 1 фев. Государственное казенное учреждение города Москвы «Мосреставрация» планирует в течение ближайших двух лет отреставрировать в столице пять известных памятников – объектов культурного наследия и образцов монументальной скульптуры, сообщается на сайте RosTender.info.

В частности, работы по восстановлению и реставрации планируется провести на памятниках Николаю Гоголю на Гоголевском и Никитском бульварах, писателю Александру Фадееву на Миусской площади, революционеру Вацлаву Воровскому на одноименной площади и агрохимику Дмитрию Прянишникову на улице Прянишникова.

«Мосреставрация» объявила тендер на проведение работ. Предложения от участников тендера принимаются до 20 февраля, а 4 марта конкурсная комиссия подведет его итоги и выберет победителя. Стоимость работ оценивается в 90 миллионов рублей, финансирование ведется из бюджета Москвы», - говорится в сообщении.

Бронзовые памятники Гоголю были созданы в 1909 году (Никитский бульвар) и в 1952 году (Гоголевский бульвар), памятник Воровскому – в 1924 году, Фадееву и Прянишникову – в 1973 году.