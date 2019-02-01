РИАМО – 1 фев. Еще 15 тысяч видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный регион», планируют разместить в Подмосковье, сейчас такими камерами оборудованы парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и другие места массового пребывания, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В настоящее время общее количество видеокамер, работающих в системе «Безопасный регион» на территории Подмосковья, составляет 28,5 тысяч. В 2019 году к ним планируется добавить еще 15 тысяч. В основном это будут видеокамеры на входных группах в подъезды многоквартирных домов, что позволит расширить жизненное пространство, в котором жители могут чувствовать себя защищенными», – сказал Пестов.

Он уточнил, что сейчас видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный регион» в Московской области уже оборудованы места массового пребывания людей – парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также детсады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

«Безопасный регион» – это централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.