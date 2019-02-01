РИАМО - 1 фев. В Подмосковье в течение 2018 года ликвидировали более 160 объектов незавершенного строительства, 135 таких объектов достроили, сообщил в пятницу на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым председатель регионального комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего в Подмосковье в 2018 году выявили более 1,6 тысячи недостроенных объектов.

«Мы за 2018 год ликвидировали 162 объекта, из них 37 объектов снесли как объекты самовольной постройки, и 135 - мы достроили. Мы стараемся не махать шашкой, все-таки эти недострои, если они законно строились, это наши налоги, создание рабочих мест. И в 80% (случаев – ред.) мы помогли достроить», - сказал Гордиенко.

Глава региона в разговоре с Гордиенко подчеркнул, что недострои обезображивают подмосковные города.

«Объекты портят облик наших городов, долгое время не достраиваются», - отметил Воробьев.