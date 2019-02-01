РИАМО - 1 фев. Поезда вновь курсируют по графику после сбоя на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график», — говорится в сообщении.

До этого интервалы движения поездов увеличили на Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром.

Каждый день по линиям метро пропускается более 10 тысяч поездов с минимальным интервалом движения 90 секунд.