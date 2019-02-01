РИАМО – 1 фев. Сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Андрея Виноградова, который 30 января ушел из своего дома в Троицке и до сих пор не вернулся, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«УВД по ТиНАО устанавливает местонахождение пропавшего без вести Виноградова Андрея Сергеевича 2004 года рождения. Тридцатого января 2019 года он ушел из дома в городе Троицк, и до настоящего времени его местонахождение не известно», – говорится в сообщении.

Приметы подростка: на вид 14 лет, рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые длиной 5 сантиметров. Был одет в зеленую куртку с вышитым драконом, вязаную шапку темного цвета, оранжевый шарф, темные брюки, черные зимние ботинки.

«Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495)850-13-20; 8(495)851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112)», – добавляется в материале.