РИАМО - 1 фев. В пятницу в Жуковском представили колокола для строящего в Балашихе главного храма Федеральной службы войск национальной гвардии России, в ходе мероприятия колокола издали свой первый звон, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего для храма изготовили 14 колоколов общим весом более 7 тонн. Каждый колокол индивидуален и имеет свое название.

«Подбор колоколов построен в соответствии с православными традициями и позволяет исполнять красивые и мощные колокольные звоны благодаря гармоничному созвучию всех колоколов и наличию больших благовестников», - говорится в сообщении.

Звонница строится от праздничного благовестного колокола весом 3,5 тонны. Второй благовестник весит 1,7 тонны. Их созвучие обеспечивает мощь всего звона. Далее следуют благовестники весом 820 и 450 килограммов и подзвонная группа из шести колоколов (весом 250, 140, 80, 56, 28 и 18 килограммов) для исполнения основного рисунка звона. Все теноровые (подзвонные) колокола составляют гармонично подобранный звукоряд. Завершает этот колокольный набор зазвонная (трельная) группа, состоящая из четырех малых колоколов весом 12, 8, 6 и 4 килограмма, звук которых украшает звон различными ритмическими рисунками. Именно они придают всем звонам радостный, живой и подвижный настрой.

На верхнем поясе самого тяжелого праздничного благовестного колокола находится литая надпись: «Воспою Господеви благодеявшему мне и пою имени Господа Вышняго». Надпись на нижнем поясе гласит: «Во славу Божию отлиты сии 14 колоколов в лето 2019 от Р. Х. для Храма Святого Великого равноапостольного князя Владимира града Балашихи в первосвятительство Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия».

На поверхности колокола также изображены четыре иконы: Пресвятой Богородицы (Владимирской), святого Иоанна Предтечи, архистратига Михаила и святого равноапостольного князя Владимира – небесного покровителя Росгвардии.

Храмовый комплекс Росгвардии в Балашихе был заложен в декабре 2016 года, строительство началось через полгода. Храм возводится на территории дивизии имени Дзержинского. Комплекс будет состоять из дома причта и храма, высота которого превысит 40 метров. В храме будет размещена икона святого равноапостольного великого князя Владимира. Сейчас она хранится в Центральном музее войск Росгвардии.

В конце января 2019 года завершатся работы по изготовлению купольного креста храма, а в феврале сам купол подготовят к установке. Рядом с собором будет возведен приходской дом, в котором разместится воскресная школа для детей и взрослых, будут работать кружки хорового пения и изобразительного искусства. В строящемся храме представители Русской православной церкви уже совершают церковные обряды, духовно окормляют не только военнослужащих и членов их семей, а также жителей Балашихи.

«Строящийся Князь-Владимирский храм станет основным храмом Росгвардии и его строительство имеет важное духовное значение для каждого военнослужащего и сотрудника войск национальной гвардии. Он будет иметь большое значение для нашей молодежи и послужит духовному развитию не только военного городка, но и всей Балашихи. Предстоящее освящение купольного креста храма приурочено ко Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации», - сказал статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.

Святой равноапостольный князь Владимир остался в народной памяти как объединитель земель и населяющих эти земли славянских народов. Во время своего правления он принял христианство и в 988 году окрестил Русь. Дружины во главе с подчиненными князю воеводами в городах и землях Руси стали регулярной вооруженной силой, во многом способствовавшей централизации власти, созданию единого государства со столицей в Киеве.