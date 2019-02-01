РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 фев. Отделение многофункционального центра (МФЦ) на 12 окон откроют в торговом центре «Твой дом» на территории комплекса «Крокус» в подмосковном Красногорске в марте, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

В пятницу Хаймурзина встретилась с молодежным активом горокруга. Она рассказала участникам встречи о том, что администрация Красногорска реализовала в 2018 году, а также о планах на 2019 год.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть новое отделение на 12 окон на втором этаже торгового комплекса «Твой дом» на территории «Крокуса». Надеюсь, мы сможем открыть его в марте», – сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета отметила, что в новом офисе будут оказывать, в числе прочего, услуги ГИБДД.