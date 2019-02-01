РИАМО – 1 фев. В поселении в городском округе Красногорск возведут детский сад с бассейном в составе ЖК «Ильинские луга», учреждение рассчитано на 300 дошколят, бассейн в детсаду предназначен для обучения плаванию и закаливанию детей с трех лет, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объект построят вблизи поселка Ильинское-Усово.

«Согласно проекту, общая площадь здания переменной этажности составит 4464 квадратных метра. Детский сад рассчитан на 300 дошкольников», – сказал руководитель регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

По его словам, в детском саду разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, а также служебно-административный блок, кабинеты для кружковых занятий, бассейн, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок, административно-технические помещения.

«Оздоровительный бассейн предназначен для обучения плаванию и закаливанию детей с трех лет», – пояснил Гарибян.

На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

«У входа проектом предусмотрено место с навесом для хранения колясок и санок», – уточняется в сообщении.

На прилегающей территории предусмотрено обустройство зоны игровой территории с теневыми навесами.

«Застройщиком объекта выступает ООО «ГрадОлимп»», – добавляется в материале.

Как отметил Гарибян, после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график проверок объекта.

«Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2019 года», – заключил он.