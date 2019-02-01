РИАМО - 1 фев. Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова доставили в СИЗО Лефортово, в скором времени его переведут в двухместную камеру, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Никаких вопросов не задавал. Ему все было ясно. Мы совсем недолго у него пробыли и ушли. Ближайшие дни он проведет один в камере, проходя процедуру карантина. Дальше его переведут в двухместную. Тюремные сотрудники подберут подходящего по темпераменту и уголовной статье сокамерника», — сказал Мельников в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Был также задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Накануне Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова до 30 марта.