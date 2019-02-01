РИАМО - 1 фев. В последний день января в столице выпало 6 миллиметров осадков, что составляет около 14% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Вся территория Центрального округа России в последний день января находилась под влиянием атмосферных фронтов, связанных как с южным, так и атлантическим циклонами. Осадки шли повсеместно, но их интенсивность и фаза осадков были разными.

«Так, в Москве снег, начавшийся в первой половине ночи, перешел в мокрый снег, а уже утром при положительных значениях температуры осадки шли в виде дождя, местами его интенсивность увеличивалась до умеренной. В итоге в последний день января в Москве (по данным метеостанции ВДНХ) выпало 6 миллиметров», — говорится в сообщении.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.

Дождь не способствовал приросту снега, а, наоборот, уменьшил московские сугробы с 48 до 45 сантиметров.