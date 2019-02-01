РИАМО – 1 фев. Подземный пешеходный переход в Ярославском районе на северо-востоке столицы оснастят локальной системой безопасности и мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Объект находится на Ярославском шоссе, дом №114, сооружение 3.

«Сегодня в Москве на постоянной основе обновляются технические и информационные системы для того, чтобы правоохранительные органы были обеспечены всем необходимым оборудованием для оперативного реагирования на экстренные и чрезвычайные ситуации. Так, подземный пешеходный переход на Ярославском шоссе оборудуют программно-техническим комплексом локальной системы безопасности и мониторинга», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ремонтные работы включают в себя оснащение подземного пешеходного перехода системами сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.