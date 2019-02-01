РИАМО – 1 фев. Генеральная прокуратура России собирается установить истинную причину гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной пояснил, что прокуратура Свердловской области в сентябре прошлого года вновь начала проверку причин гибели группы студентов в горах, подчеркнув, что уголовное дело было засекречено вплоть до 70-х годов.

«Согласно постановлению о прекращении уголовного дела от 28 мая 1959 года, официальная причина гибели – это стихийная сила, преодолеть которую туристическая группа не смогла. И это все. А вот число версий, которые сегодня выдвигают как эксперты, так и просто интересующиеся люди, доходит до 75. И там содержатся даже самые одиозные – такие, как инопланетное вмешательство или потустороннее», – отметил Куренной.

По его словам, из 75 версий ведомство намерено проверить с привлечением экспертов три наиболее вероятные. Все они так или иначе связаны с природными явлениями.

«Криминал исключается полностью, нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии», – заявил представитель Генпрокуратуры.

Чтобы выяснить обстоятельства случившегося с туристами, специалисты ведомства в марте отправятся на перевал Дятлова. Таким образом они окажутся в условиях, максимально приближенных к тем, при которых погибла группа. К расследованию планируется привлечь экспертов в области геодезии и метрологии, а также спасателей.

Туристическая группа в составе пяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла на Северном Урале возле горы Отортен в 1959 году. Обстоятельства случившегося неизвестны до сих пор. Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины и даже взрыв пролетавшей над перевалом ракеты.