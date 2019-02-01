РИАМО - 1 фев. В домах, которые введут в эксплуатацию в 2020-2022 годах в столице, для участников программы реновации будет построено более 100 четырехкомнатных квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Более ста четырехкомнатных квартир со сроком ввода 2020-2022 годы проектируется фондом реновации для участников программы. В настоящее время проектная документация для строительства стартовых жилых домов в активной стадии разработки», - сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Он добавил, что, по согласованной квартирографии переселения граждан, квартиры более трех комнат проектируется фондом реновации в 17 объектах, на сегодняшний день это более 100 квартир. Они предусмотрены для нужд переселения и осуществления возможности докупки.

Кроме этого, КП «Управление гражданского строительства» в этом году планирует ввести в эксплуатацию три жилых дома с четырехкомнатными квартирами, и еще пять жилых домов до 2021 года.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.