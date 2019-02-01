Начало 2019 года изобилует киноновинками, многие из которых претендуют на заветную статуэтку «Оскар». Среди февральских премьер, претендующих на кинонаграду, – «Власть», «Капернаум» и «Ван Гог. На пороге вечности». Также в прокат выходят новый фильм Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел», картина Асгара Фархади «Лабиринты прошлого» и нашумевшая бельгийская драма «Девочка».

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«Ван Гог. На пороге вечности»

Когда: 7 февраля

Жанр: драма, биография

Биографический фильм о жизни легендарного голландца «Ван Гог. На пороге вечности» от обладателя «Золотого глобуса» Джулиана Шнабеля в российском прокате с 7 февраля. Это история об одном из самых дорогих художников в мире, который продал при жизни всего одну картину. Режиссер попытался рассказать о том, как создавались знаменитые шедевры, о мире художника, который вел отшельнический образ жизни, жил в Париже на Монмартре и дружил с Полем Гогеном. Исполнитель главной роли Уиллем Дефо претендует на «Оскар» в номинация «Лучший актер».

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«Завод»

Когда: 7 февраля

Жанр: криминальная драма

Режиссер сериала «Метод» Юрий Быков снял криминальную драму «Завод», в которой простые рабочие берут в заложники местного олигарха Калугина, который планирует закрыть обанкротившейся завод. Разъяренные рабочие, которые полгода сидели без зарплаты, не готовы уступать, даже если им противостоят вооруженные «спецы». Фильм был впервые представлен на фестивале в Торонто.

«Месть Лиззи Борден»

Когда: 7 февраля

Жанр: драма, биография

Историко-драматический триллер «Месть Лиззи Борден» о жестоком убийстве семьи в прокате с 7 февраля. Фильм основан на реальных событиях – одном из самых громких преступлений в истории американской криминалистики. Супружеская пара Борден была зверски убита топором 4 августа 1892 года, их тела обнаруживает служанка Мэгги, которую обвиняют в убийстве, но девушка отвергает любые обвинения. Кроме служанки, в доме остается дочь Лиззи, которая влюблена в служанку.

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«Девочка»

Когда: 7 февраля

Жанр: драма

Нашумевший дебют бельгийского режиссера Лукаса Донта «Девочка» в российский прокат выходит также 7 февраля. Эта история о становлении 15-летней балерины Лары, которая родилась в теле мальчика Виктора. Балетная жизнь главной героини показана очень жестко – ей приходится преодолевать себя, чтобы стоять в пуантах и без заминки танцевать классику. Главную роль исполняет Виктор Полстер. Фильм уже получил награду Каннского фестиваля и номинацию на «Золотой глобус».

«Капернаум»

Когда: 14 февраля

Жанр: драма

«Капернаум» – это драматическая история о мальчике, который выжил в условиях крайней бедности на улицах Бейрута и подает в суд на своих родителей. Главный герой, 12-летний Зейн, работает, следит за младшими братьями и даже помогает сестре скрыть то, что она стала девушкой. Надин Лабаки сняла честную историю о том, как юный герой предстает совсем взрослым с психологической точки зрения, ненавидит весь мир и мечтает эмигрировать в Швецию. Фильм получил приз жюри в Каннах и номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Алита: Боевой ангел»

Когда: 14 февраля

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Новый фильм Роберта Родригеса («Мачете», «От заката до рассвета») о роботе-киборге – «Алита: Боевой ангел» – в прокате с 14 февраля. Продюсером и сценаристом выступил Джеймс Кэмерон, поэтому отзывы о спецэффектах уже после первых показов высокие, а смотреть картину лучше в 3D. Действие фильма разворачивается в мире будущего. Доктор Иво находит на свалке девушку-киборга, которая постепенно начнет вспоминать свое прошлое.

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«Айка»

Когда: 14 февраля

Жанр: драма

Российский фильм «Айка» Сергея Дворцевого, покоривший жюри Каннского фестиваля, рассказывает о судьбе девушки, которая приехала на заработки в Москву из Киргизии. Жизнь в Москве оказывается для героини трудным испытанием: чтобы работать и выживать, она бросает ребенка в роддоме, но смириться с разлукой оказывается совсем непросто.

«Громкая связь»

Когда: 14 февраля

Жанр: комедия

Фильм «Громкая связь» Алексея Нужного – это «Идеальные незнакомцы», переснятые «Квартетом И». Кроме известной четверки, в фильме-ремейке снялись Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова и др. Как и в итальянской версии, в центре внимания оказываются семеро друзей, которые собрались за столом и решили сыграть в игру – читать вслух СМС и принимать звонки по громкой связи. Чтобы зрителям было не так скучно, финал картины решили полностью переписать и удивить поклонников квартета.

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«Власть»

Когда: 21 февраля

Жанр: драма, комедия, биография

Режиссер «Игры на понижение» Адам МакКей с любимой темы финансового рынка переключился на мир политики. Фильм «Власть» с Кристианом Бэйлом в главной роли претендует на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В центре сюжета – вице-президент при Джордже Буше-младшем Дик Чейни, которому удалость стать самым влиятельным вторым лицом Америки. Для этой роли теневого игрока, изменившего год американской истории, актер Кристиан Бэйл набрал 18 килограмм.

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«Лабиринты прошлого»

Когда: 21 февраля

Жанр: драма, триллер

Одна из красивейших пар в мире кино – Пенелопа Крус и Хавьер Бардем – снялись в фильме двухкратного лауреата премии «Оскар» Асгара Фархади «Лабиринты прошлого». Действие фильма разворачиваются в маленьком испанском городе на свадьбе, куда приезжает Лаура с дочерью-подростком Ирене, которую похищают. Это событие коснется не только героини, но и жениха ее сестры Пако, с которым у Лауры когда-то была связь. Этот фильм в 2018 году открывал Каннский фестиваль.

«Исчезновение»

Когда: 21 февраля

Жанр: драма, триллер

Увидеть Джерарда Батлера в неромантичной истории о смотрителях маяка «Исчезновение» можно с 21 февраля. В основе фильма – реальная история, которая произошла на островах Фланнан в 1900 году. С острова таинственным образом пропали смотрители Джеймс Дукат, Томас Маршалл и Дональд МакАртур, исчезновение которых так и осталось загадкой. В фильме предпринята попытка рассказать, что произошло с героями таинственной истории.

«Обещание на рассвете»

Когда: 28 февраля

Жанр: драма, мелодрама, биография

Французская мелодрама «Обещание на рассвете» с Пьером Нинэ («Франц») и Шарлоттой Генсбур («Нимфоманка») в прокате с 28 февраля. Это история о воспитании сына матерью-одиночкой, которая эмигрирует в Польшу, где в суровой бедности растит из сына образованного человека, который станет дипломатом и признанным писателем. Это фильм о безусловной любви матери к своему сыну, который оправдывает ее надежды.

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«Наркокурьер»

Когда: 28 февраля

Жанр: триллер, драма, криминал

Клинт Иствуд снялся в собственном фильме «Наркокурьер» об одиноком старике, который волею случая оказывается наркокурьером. Главный герой – 90-летний садовод на грани разорения – устраивается водителем, но оказывается втянут в неприятную историю мексиканского картеля. Сможет ли он выпутаться из опасного бизнеса, когда уже попал в поле зрения оперативника агентства по контролю за оборотом наркотиков, узнают зрители.