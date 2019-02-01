РИАМО - 1 фев. Аналитики Anker report признали подмосковный аэропорт «Жуковский» лидером в Европе по темпам роста пассажиропотока в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы компании «Рампорт Аэро».

«В 2018 году услугами международного аэропорта «Жуковский» воспользовались почти 1,2 миллиона пассажиров – на 173% больше, чем годом ранее (425,5 тысяч пассажиров в 2017 году). Этот результат выводит «Жуковский» на первое место в Европе по темпам роста пассажиропотока (по данным аналитического отчета Anker report). Число взлетно-посадочных операций выросло на 133%: с 3345 до 7794», - говорится в сообщении.

Подводя итоги работы, генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила отметил, что аэропорту «Жуковский» удалось достигнуть поставленных целей.

«2018 год стал для нас успешным и богатым на яркие события. Год хорошо начался – мы стали победителями премии «Воздушные ворота России» - и успешно завершился – результаты работы в полной мере соответствуют ожиданиям. Эти 12 месяцев подарили нам много «первых» моментов: впервые была преодолена отметка в 100 тысяч пассажиров за месяц, в рамках обслуживания рейсов чемпионата мира по футболу аэропорт успешно справился с задачей по обслуживанию перелетов сборных Аргентины и Португалии и принял первый трансатлантический рейс, в ноябре был встречен миллионный пассажир года», - сказал Вайшвила.

Он добавил, что география полетов из «Жуковского» пополнилась городами России, Чехии, Казахстана и Узбекистана, а перечень авиационных партнеров – авиакомпаниями Somon Air и «ИрАэро».

Безусловное лидерство по числу перевезенных пассажиров в «Жуковском» принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». В 2018 году она продолжала развитие маршрутной сети, удвоив число вылетов из аэропорта относительно показателей 2017 года и продемонстрировав впечатляющий результат – 52,6% пассажиров воздушной гавани воспользовались услугами «Уральских авиалиний».

Статус наиболее загруженного направления сохранил за собой маршрут Минск – Жуковский – Минск. В 2018 году авиакомпания «Белавиа» увеличила частоту рейсов в столицу Республики Беларусь на 30% (с 92 до 120 ежемесячно). В абсолютных значениях авиакомпании принадлежит второе место – 18,5% общего пассажиропотока.

Помимо рейсов из Минска, в топ-5 наиболее востребованных направлений 2018 года в «Жуковском» вошли Симферополь, Ош, Тбилиси и Тель-Авив.

В расписании аэропорта продолжают доминировать международные направления полетов: их доля составляет 90%. Города России были представлены крайне популярными в летний сезон рейсами в Симферополь, полетами в Калининград, Сочи, Казань и Кызыл (полеты «ИрАэро» - первый в новейшей истории прямой рейс, связавший столицу Республики Тыва с Москвой).

Одной из стратегических линий развития аэропорта в ближайшее время станет повышение объемов внутренних перелетов: их доля в 2019 году должна достигнуть 20-25%. Одновременно будет увеличиваться и число европейских направлений.

Аэропорт «Жуковский» – российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.