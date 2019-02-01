РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. В День всех влюбленных 19 пар готовы зарегистрировать отношения в органах ЗАГС городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Девятнадцать влюбленных пар свяжут себя узами Гименея в предстоящий День святого Валентина. Праздник отмечается во многих странах мира, в России он также популярен. Многие влюбленные хотят вступить в брак именно в этот день. Количество желающих зарегистрировать отношения в Валентинов день растет с каждым годом», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он добавил, что 14 февраля 2018 года в органах ЗАГС городского округа вступили в законный брак 13 пар.

С первого октября 2018 года появились изменения в федеральном законе «Об актах гражданского состояния». Теперь заключить брак можно по истечении 1 месяца с момента подачи заявления и не позднее 12 месяцев.

По словам Ружицкого, многие пары охотно пользуются данным нововведением и активно подают заявления в органы ЗАГС городского округа Люберцы за 6-12 месяцев до запланированного дня бракосочетания.

Для того чтобы подать заявление на вступление в брак, необходимо присутствие двоих человек. Влюбленные должны иметь при себе паспорт и 350 рублей – стоимость госпошлины, которую можно оплатить в терминале органа ЗАГС.