РИАМО - 1 фев. Под эгидой федерации тхэквондо МФТ Московской области в Балашихе 3 февраля состоится региональный семинар по тхэквондо от школы боевых искусств Дмитрия Яковлева, говорится в сообщении пресс-службы федерации.

«Тхэквондо в Московской области развивается большим темпами – 20% национальной сборной страны сегодня составляют подмосковные спортсмены. Поддержка и развитие детского спорта, вопросы укрепления физического и духовного здоровья детей – одна из наших приоритетных задач», — сказал президент федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук.

Семинар пройдет на базе СК «Орион». Семинар проведет заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион мира по тхэквондо Дмитрий Яковлев. В семинаре примут участие спортсмены и их родители со всей Московской области.

«Команда школы боевых искусств Дмитрия Яковлева из Балашихи составляет основу сборной Московской области по тхэквондо и входит в тройку сильнейших в России», — добавляется в сообщении.

Семь спортсменов школы, входящих в состав национальной сборной страны, завоевали семь медалей на последнем первенстве Европы по тхэквондо в Словении, и впервые за всю историю тхэквондо Россия стала первой в общекомандном зачете – стала лучшей в Европе.

Достижения балашихинских спортсменов позволяют констатировать, что в настоящий момент Балашиха является центром развития тхэквондо в регионе.