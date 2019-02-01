РИАМО – 1 фев. Третьяковская галерея защитила ранее похищенное полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» так называемым «мертвым крепежом» – физическим прикреплением рамы к стене, картина в пятницу вернулась на выставку, сообщает РИА Новости.

«Мы используем и традиционные способы защиты, как мертвый крепеж – это физическое прикрепление рамы к стене. На картину смонтирован датчик – это технические средства защиты, средства индивидуальной защиты полотна, которые произведут специальный сигнал тревоги в случае опасности», – сказала главный смотритель галереи Татьяна Городкова.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей неизвестный мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Картину полицейские обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины Дениса Чуприкова до 27 марта.

Выставка работ Архипа Куинджи проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений.