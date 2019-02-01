РИАМО - 1 фев. Бывшая девушка нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина модель Валерия Соколова, ранее скрывшаяся с места ДТП, задержана в аэропорту «Шереметьево», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД <…> на территории аэропорта «Шереметьево» задержана 31-летняя жительница Пензенской области, которая 6 декабря 2018 года на 25-м километре автодороги М-9 «Балтия» совершила два дорожно-транспортных происшествия, после чего скрылась», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении девушки составили ряд административных протоколов.

«Истринским городским судом участница ДТП признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев», – уточнила Петрова.

Ранее в декабре Соколова на своем внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen на трассе М-9 совершила столкновение с попутно движущейся машиной, после чего попыталась покинуть место ДТП и выехала на встречную полосу. Там девушка совершила еще одно столкновение с другой иномаркой, после чего ей все же удалось уехать.

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