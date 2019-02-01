РИАМО - 1 фев. В Подмосковье в 2018 году органы местного самоуправления обеспечили землей 2289 многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«По итогам года лидерами среди муниципалитетов по обеспечению землей многодетных являются Сергиево-Посадский район, а также городские округа Дмитровский, Серпухов, Богородский и Раменский район», – сказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Алексей Вьюрков.

Сергиево-Посадский район обеспечил в течение года 171 семью, Дмитровский городской округ передал многодетным семьям 158 земельных участков, Серпухов – 145, Богородский – 136, а Раменский район – 134, перечислил он.

Вьюрков отметил, что за семь лет реализации областного закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области обеспечены 23657 семей из 37950, стоящих на учете. Это 62% нуждающихся.

«Уже несколько лет процент обеспечения многодетных семей землей держится на неснижаемом уровне, несмотря на то, что каждый месяц очередь увеличивается в среднем на 350 семей. Лидирующие позиции по обеспечению семей с тремя и более детьми с начала вступления в силу закона занимают городские округа Щелково, Ступино, Луховицы, Шаховская, а также Лотошинский район», – сказал Вьюрков.

Он также отметил, что администрации малоземельных муниципалитетов ведут переговоры с соседними муниципальными образованиями о передаче земли или приобретают ее для обеспечения своих многодетных.

Так, администрация городского округа Электросталь приобрела участок площадью 12,1 гектара в деревне Криулино в городском округе Павловский Посад. Данный участок позволит обеспечить землей 76 многодетных семей Электростали.

Всего для предоставления многодетным семьям сформировано 2498 земельных участков, еще 2079 участков находятся в стадии формирования.