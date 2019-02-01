РИАМО - 1 фев. В Подмосковье и Москве на пятницу и 2 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 пятницы.

Такой же уровень опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит около 0 градусов.

Второго февраля в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, ожидаются туман и гололедица. Ночью температура составит минус 4-2 градуса, днем - минус 1 – плюс 1 градус.