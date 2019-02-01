РИАМО – 1 фев. В Ленинском районе Подмосковья инспекторы Главгосстройнадзора Московской области приступили к проверке хода строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проводит проверку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в поселке совхоза имени Ленина. Застройщиком объекта выступает ЗАО «Совхоз имени Ленина».

«На текущий момент на объекте ведутся работы по остеклению витражей, устройству фасадов, кровли, а также осуществляется монтаж внутренних инженерных сетей, электроснабжения и отопления. Возведение объекта осуществляется согласно графику», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь здания составит порядка 6,7 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании комплекса будут располагаться бассейн, душевые, раздевалки, вестибюль с гардеробом, два зала «сухого плавания», кабинеты тренера и врача, лаборатория, буфет, а также административные и технические помещения.

«Проверка на объекте завершится 8 февраля», – уточняется в материале.

Планируемый срок окончания строительства – III квартал текущего года.