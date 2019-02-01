РИАМО - 1 фев. Первый месяц 2019 года в Подмосковье и Москве оказался теплее средних многолетних значений на 2-3 градуса, всего в январе выпало свыше 160% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Среднесуточная температура последних январских дней опередила норму на 6-8, а в последний день месяца на 10 градусов. Но случались в январе и морозные дни. Они отмечались во второй пятидневке месяца, когда под утро воздух остывал до температуры минус 10-14 градусов, а в дневные часы морозы ослабевали до минус 5-10 градусов. Но даже при таких значениях средняя суточная температура соответствовала норме», - говорится в сообщении.

Третья пятидневка января стала аномально теплой. По ночам было минус 8-1 градус, а днем было около 0 градусов, при этом температура в одно время была отрицательной, а в другое – положительной. Самым теплым днем стало 18 января, тогда максимальная температура составила плюс 2,8 градуса.

«В целом январь 2019 года в истории метеорологических наблюдений пополнит ряды теплых месяцев. Средняя температура на ВДНХ оказалась минус 6,6 градуса, что на 2,7 градуса выше многолетних значений», - добавляется в материале.

В Подмосковье самым теплым январь был на северо-западе области. В Клину средняя за месяц температура воздуха составила минус 7 градусов, что выше нормы на 3,2 градуса. Холоднее всего было на востоке, в Черустях положительная аномалия температуры составила всего плюс 1,6 градуса.

Суточный рекорд по осадкам 20-летней давности был побит в Москве 26 января. На ВДНХ за сутки выпало 10,3 миллиметра осадков, что и стало новым суточным рекордом этого дня.

«В итоге месячная сумма выпавших осадков составила на ВДНХ 68,3 миллиметра или 163% нормы. На территории Подмосковья меньше всего осадков было в Кашире (35 миллиметров)», - отмечается на сайте.

Во Внукове выпал 71 миллиметр осадков.

Высота снежного покрова на ВДНХ в течение месяца увеличилась с 24 до 49 сантиметров, наибольшей высоты снежный покров достиг утром 28 января. Наибольшая высота снега к концу месяца отмечалась в Павловском Посаде - 57 сантиметров, а значительно меньше сугробы были в Можайске - 21 сантиметр.