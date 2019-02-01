РИАМО - 1 фев. В пятницу в Подмосковье начали принимать заявления по записи детей в первый класс, уже подано 20 тысяч заявок, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Московской области стартовала запись в первый класс. На данный момент подано уже 20 тысяч заявлений. До конца июня запись будет вестись по территориальному признаку», – сказала Забралова.

Она отметила, что с 1 июля при наличии свободных мест ребенка можно записать в любую понравившуюся школу.

«Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители. Сделать это можно через портал госуслуг Московской области. После подачи электронного заявления необходимо в течение трех рабочих дней прийти в выбранную школу с оригиналами документов. Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет более пяти минут», – пояснила Забралова.

В прошлом году в Московской области в первый класс пошли более 90 тысяч детей.