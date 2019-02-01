РИАМО - 1 фев. Лечебно-диагностическое отделение открылось в детской поликлинике в подмосковном Домодедове, запись к специалистам лечебно-диагностического отделения ведется по системе «врач-врач», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В городской детской поликлинике Домодедовской больницы открылось лечебно-диагностическое отделение. В нем ведут прием врачи функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, инструкторы ЛФК, массажисты», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что в помещении, предоставленном для нового отделения администрацией Домодедова, размещены кабинеты функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, массажа, ЛФК.

«Обеспечение детского населения квалифицированной медицинской помощью — важная для нас задача. Для работы в лечебно-диагностическом отделении подобраны 10 специалистов, по программе «Здравоохранение Подмосковья» закуплено оборудование на общую сумму более 10 миллионов рублей. Уверен, и юные пациенты, и их родители оценят по достоинству новое отделение», - добавил Матвеев.

Он отметил, что запись к специалистам лечебно-диагностического отделения ведется по системе «врач-врач». Получить направление можно у лечащего врача.