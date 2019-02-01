РИАМО - 1 фев. Музейный смотритель уволена из Третьяковской галереи после похищения картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Она не справилась со своими обязанностями по каким-то причинам», – сказали в пресс-службе музея.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей неизвестный мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Картину полицейские обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины Дениса Чуприкова до 27 марта.

Выставка работ Архипа Куинджи проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений.