РИАМО - 1 фев. Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте расписание проведения фестивалей «Московских сезонов» в 2019 году, в городе пройдут такие мероприятия, как «Московская масленица», «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Московская весна A Cappella».

«В таком большом городе как наш, всегда должна быть возможность использовать свободный денек, чтобы куда-нибудь сходить, отдохнуть, развлечься. И фестивальные площадки – одно из самых доступных и демократичных мест. Особенно, если они находятся недалеко от дома. Публикую предварительное расписание главных фестивалей «Московских сезонов» на 2019 год», — написал Собянин.

Так, фестиваль «Московская масленица» пройдет с 1 по 10 марта, фестиваль «Крымская весна», посвященный годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, — 16-18 марта, «Пасхальный дар» - 25 апреля – 5 мая.

Музыкальный фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет с 1 по 12 мая, Рыбная неделя в столице – с 24 мая по 2 июня, фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи» - с 7 по 16 июня, фестиваль в честь Дня России – 12 июня, фестиваля цветов и сладостей «Цветочный джем» - с 23 августа по 8 сентября.

Мероприятия в честь Дня города проведут с 7 по 8 сентября, гастрономический фестиваль «Золотая осень» организуют 4-13 октября, фестиваль в честь Дня народного единства пройдет 2-4 ноября, а очередное «Путешествие в Рождество» стартует 13 декабря и закончится 12 января 2020 года.

«Стараемся в этом году сделать еще лучше и интереснее. Для меня это важный проект. На мой взгляд, общение горожан на праздничных улицах и площадях создает дружелюбную и гостеприимную атмосферу, чего порой не хватает в нашем большом городе», — добавил Собянин.