РИАМО - 1 фев. В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно 89 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

С августа 2014 по январь 2017 года руководство организации, осуществляющей деятельность по содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах, совершило действия, направленные на имитацию формального документооборота со специально созданными для этого фирмами, применяющими льготный режим налогообложения и не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость.

«Указанные действия привели к получению компанией необоснованной налоговой выгоды путем умышленной неуплаты НДС с суммы реализации услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые фактически выполнялись собственными силами», – поясняется в материале.

Таким образом, руководство фирмы путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 89 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ).