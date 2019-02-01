РИАМО - 1 фев. «Почта России» в столице запустила проект «Стажировка студентов», программа предлагает возможность совмещения работы и учебы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

По его словам, за время пробного этапа проекта стажировку в почтовых отделениях столицы уже прошли 27 студентов.

«Почта России» предложила студентам не только возможность заработать, но и получить практические навыки работы и последующее трудоустройство на предприятии. В основном студентов привлекают для обработки корреспонденции, сортировки почтовых отправлений, раскладки мелких пакетов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что хороший опыт получат те стажеры, которые будут работать в клиентском зале. Здесь студенты подсказывают клиентам, как правильно заполнять бланки, занимаются выдачей корреспонденции.

«Ребята работают по графикам сменности и скользящему перерыву на обед, которые могут быть изменены в случае необходимости. Оплата труда в данном случае осуществляется за количество отработанных часов», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что в проекте «Почты России» принимают участие студенты, которые учатся по самым разным направлениям. Например, стажировка на почте поможет будущим специалистам по логистике изучить на практике многие аспекты своей профессии.