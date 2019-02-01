РИАМО - 1 фев. Нового владельца дореволюционного кирпичного здания в Таганском районе столицы определит электронный аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«На аукцион выставлено отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, построенное до 1917 года, на Хлебниковом переулке, дом 4, строение 2. Площадь объекта составляет 269 квадратных метров. К объекту подведены все инженерные коммуникации», – говорится в сообщении.

Объект продажи находится в хозяйственном ведении ГУП «Центр управления городским имуществом». Строение находится на небольшом земельном участке площадью 189 квадратных метров, оформленном в аренду сроком до 2066 года для размещения торгового объекта, заведения общепита и бытового обслуживания.

В шаговой доступности от реализуемого объекта находятся Андроньевский парк, территория Дворца культуры «Серп и Молот», Спасо-Андроников монастырь. Здесь же размещается музей Андрея Рублева.

Начальная стоимость лота составляет 15,7 миллиона рублей. Заявки принимаются до 7 марта, торги пройдут 13 марта.