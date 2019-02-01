РИАМО - 1 фев. В трех строящихся корпусах первой очереди строительства жилого комплекса «Царицыно» в столице запущено теплоснабжение, оставшиеся пять корпусов подключат к теплу в ближайшие дни, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В ходе совещания в Москомстройинвесте 22 января Пятова обратилась к представителям МОЭК с просьбой оказать АО «Мосотделстрой №1» содействие и оперативно решить вопрос подключения корпусов к теплосети.

«Накануне отопление появилось в корпусах №№1, 5.2 и 12. В ближайшее время тепло запустят еще в четырех домах первой очереди строительства (№№2-4, 11). В них АО «Мосотделстрой №1» уже приступил к монтажу радиаторов», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, подача тепла в эти дома позволит приступить к работам по отделке помещений и сохранить установленные сроки сдачи корпусов первой очереди строительства (второй квартал 2019 года).

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Обязательства по 3763 договорам долевого участия не исполнены, так как строительство жилого комплекса было остановлено.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – АО «Мосотделстрой №1».