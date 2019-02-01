РИАМО - 1 фев. С начала 2019 года пассажиры оплатили транспортной картой «Стрелка» свыше восьми миллионов поездок в автобусах «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«В Московской области растет популярность единой транспортной карты «Стрелка», которой 1 февраля исполнилось четыре года. С начала 2019 года пассажиры оплатили картой свыше 8 миллионов поездок в автобусах «Мострансавто». Больше всего транзакций совершили жители Коломны, Подольска и Люберец», – говорится в сообщении.

Доля использования транспортной карты в автобусах «Мострансавто» сейчас составляет около 65% от всех платных поездок, то есть каждая вторая оплата проезда в автобусе осуществляется по карте «Стрелка». С момента запуска в обращение – с 2015 года – в автобусах предприятия с ее помощью оплачено свыше 470 миллионов поездок.

«Безналичная оплата проезда удобна для пассажиров: она сокращает время посадки в автобус. Перевозчику, в свою очередь, обеспечивает прозрачность финансовых потоков, формирующихся из оплаты проезда. Доля безналичной оплаты проезда в автобусах «Мострансавто» на данный момент составляет более 92%», – отметил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Проезд по «Стрелке» уже с первой поездки стоит дешевле наличного расчета более чем на 30%. При этом действует система дополнительных скидок. Так, с 1 по 10 поездку пассажир заплатит 34 рубля 43 копейки, с 51 поездки – 22 рубля 38 копеек. За наличный расчет стоимость одной поездки по городу составит 53 рубля.