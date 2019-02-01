РИАМО - 1 фев. Россия в ноябре 2018 года вложила в ценные бумаги американского правительства 12,81 миллиарда долларов, это меньше, чем в октябре 2018 года, сообщает Газета.ru.

«Согласно опубликованному отчету, Россия вложила 3,75 миллиарда долларов в долгосрочные бумаги и 9,06 миллиарда долларов в краткосрочные», - говорится в сообщении.

Больше всего в госдолг США вложила КНР. Она инвестировала более 1,121 триллиона долларов в правительственные ценные бумаги. Но Китай также сократил вложения на 17 миллиардов долларов по сравнению с октябрем.

В октябре 2018 года Российская Федерация увеличивала вложения в госдолг США.